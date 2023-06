De Tweede Kamer buigt zich opnieuw over het eindrapport van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen, ditmaal met minister-president Mark Rutte erbij. Dat betekent ook dat de premier zich moet verantwoorden over zijn eigen rol in dit dossier. De enquêtecommissie oordeelde dat hij te weinig heeft betekend voor de gedupeerden van de aardbevingen die de gaswinning al jaren veroorzaakt.