De 36-jarige Onur K. uit Etten-Leur staat dinsdag voor het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep terecht voor de moord op zijn moeder (65) en de doodslag op zijn vrouw (31) en zijn twee kinderen (2 en 6). De rechtbank in Breda legde hem in november 2021 dertig jaar cel op, na een eis tot levenslang. Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.