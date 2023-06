Eurostar blijft praten over oplossing voor trein Amsterdam-Londen

Eurostar blijft met NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in gesprek om een oplossing te vinden voor de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Londen. Dat zegt het bedrijf na overleg tussen topvrouw Gwendoline Cazeneve en die partijen in Den Haag. Vrijdag werd bekend dat de Eurostar naar Londen vanaf midden volgend jaar tot wel een jaar niet kan rijden. Door werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal is er geen plek voor de marechaussee die reizigers naar Londen controleert.