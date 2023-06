Defensie schaft nieuwe helikopters aan voor special forces

Het ministerie van Defensie koopt veertien nieuwe helikopters die gebruikt zullen worden door de special forces. Het gaat om toestellen van het type H225M Caracal van de Europese fabrikant Airbus Helicopters. Deze zullen oude toestellen van het type Cougar stapsgewijs vervangen vanaf 2028, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. De kosten bedragen tussen de 1 en 2,5 miljard euro in de periode 2024 tot en met 2030.