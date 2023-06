Verdediging Piet S.: woorden zijn niet in daden omgezet

„Woorden zijn niet in daden omgezet”, zegt de advocaat van Piet S., doelend op een stroom van ontsleutelde berichten die volgens het Openbaar Ministerie erop wijzen dat de vermeende drugsbaas erg druk was met het verkennen en opzetten van nieuwe transportlijnen waarover drugs vervoerd konden worden. Volgens de verdediging is er geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk drugs zijn vervoerd, zo bleek maandag tijdens dag één van het pleidooi in de rechtbank in Den Haag.