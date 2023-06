De munitiecomplexen in Alphen (Noord-Brabant) en Ritthem (Zeeland) worden toch niet afgestoten. Met een derde gemeente spreekt Defensie nog over het openhouden van de opslagplaats. Defensie heeft meer depots nodig omdat voor miljarden euro’s aan munitie wordt gekocht, onder meer in verband met de oorlog in Oekraïne.