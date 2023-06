De BoerBurgerBeweging in Drenthe schuift een wethouder van een lokale partij in de gemeente De Wolden naar voren als kandidaat-gedeputeerde. Egbert van Dijk (53) is nu nog wethouder voor de partij Gemeentebelangen in De Wolden, ten oosten van Meppel. Hij heeft daar onder andere financiën, grondzaken en sport in zijn portefeuille. Eerder was hij wethouder voor Sterk Meppel, eveneens een lokale partij.