Het Kremlin heeft een oproep uit Washington om weer met Rusland in gesprek te gaan over wapenbeheersing „positief” genoemd. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jack Sullivan zei eind vorige week dat de twee weer in gesprek moeten en dat de VS zich aan het bestaande Verdrag voor de Vermindering van Strategische Wapens (START) houden als Rusland dat ook doet. Het huidige ‘New START’ verdrag uit 2010 loopt begin 2026 af.