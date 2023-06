In de Poolse hoofdstad Warschau zijn volgens de gemeente een half miljoen mensen samengekomen om te protesteren tegen de regering en voor vrije verkiezingen. De oppositie, onder leiding van oud-premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, organiseerde de demonstratie, waarvan wordt gehoopt dat het de grootste is sinds de val van de muur in 1989.