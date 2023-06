Een auto met daarin een jong kind is zondagmiddag in Maassluis het water in gerold, doordat de bestuurder was vergeten bij het parkeren de handrem erop te zetten. De bestuurder sprong meteen achter de auto aan, evenals een andere omstander. Uiteindelijk is iedereen redelijk snel uit het water gehaald, meldt een politiewoordvoerder.