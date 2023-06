In Amsterdam vindt zondagochtend een bijeenkomst plaats voor de bewoners van het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost, waar zaterdagavond rond 20.00 uur een zeer grote brand uitbrak. Alle bewoners van het complex van acht bouwlagen moesten de nacht elders doorbrengen. De bijeenkomst is om 11.00 uur in het Mercure Hotel.