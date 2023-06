De Duitse zeepmaker Henkel, bekend van merken als Pritt en Persil, heeft de mogelijkheid om zijn activiteiten in Rusland binnen nu en tien jaar terug te kopen. Voorwaarde is wel dat de omstandigheden in en de relatie met dat land „fundamenteel” veranderen. Dat zei Henkel-topman Carsten Knobel in een interview met de krant Rheinische Post.