Zeker twee op de drie striptekenaars in Nederland verdienen onder het minimumloon. Dat is de uitslag van een grote enquête die de Kunstenbond heeft gehouden samen met Aimée de Jongh, de winnaar van de Stripschapsprijs 2022. De tekenares heeft het geld dat zij had gewonnen, gebruikt om in kaart te brengen hoe de financiële situatie van de Nederlandse cartoonisten is.