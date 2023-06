De Porsche 911 viert dit jaar zijn 60e verjaardag. Om dit te vieren organiseert Porsche Centrum Gelderland, een van de grootste dealers van het merk in Nederland, dit weekend een expositie met „de meest unieke exemplaren” ooit gebouwd. „Een verzameling die in ons land nog nooit is vertoond”, zegt Porschedealer Mark Wegh.