De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met aanzienlijke winsten geëindigd. Het optimisme kreeg de overhand nadat ook de Senaat had ingestemd met het verhogen van het schuldenplafond voor de federale overheid van de Verenigde Staten, waarmee betalingsproblemen voor de grootmacht zijn afgewend. Sportmerk Lululemon maakte indruk met kwartaalcijfers en won fors aan waarde.