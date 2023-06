Dierenactivist Roel Binnendijk, die undercover ging bij slachterij Gosschalk in Epe en daar ernstige misstanden vaststelde, wordt zelf verdacht van dierenmishandeling. Dat zegt hij in een interview in NRC en zijn deze week verschenen boek Onder de Beesten. Volgens Binnendijk is hij als verdachte verhoord op basis van de beelden die hij had ingeleverd bij de NVWA.