Rutte: ministerraden zijn wel degelijk politieker geworden

Discussies in de ministerraad zijn wel degelijk „veel politieker nu”, zegt premier Mark Rutte. Het ANP becijferde dat ministerraden gemiddeld nog geen drie uur duren, terwijl Rutte na de val van zijn derde kabinet had gezegd dat die overleggen veel langer zullen duren, omdat het politieke zwaartepunt op het vrijdagse beraad komt te liggen. Dat laatste is wel het geval, stelt Rutte. Maar „het is natuurlijk niet zo dat het kabinet een debatclub is die de lengte van de vergadering een doel op zichzelf vindt”.