De secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg is zaterdag aanwezig bij de beëdiging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij maakt er een tweedaags bezoek van, waarbij ook een gesprek met de president en andere hooggeplaatste functionarissen gepland staat. De NAVO laat nog in het midden of gesproken zal worden over de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap, al lijkt dat wel voor de hand te liggen.