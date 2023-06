Wiersma: afschaffen ouderbijdrage op scholen het overwegen waard

Het is het overwegen waard om de vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen af te schaffen, vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. Verschillende onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben dit verzoek vrijdag neergelegd bij de Tweede Kamer, die hier volgende week over in debat gaat met de minister. Zij vinden dat de bijdrage ongelijkheid in de hand werkt. Daarnaast vinden de organisaties het oneerlijk dat ouders extra bij moeten leggen voor digitale leermiddelen als laptops en tablets.