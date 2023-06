ArcelorMittal en Prosus helpen AEX verder vooruit

De AEX-index op het Damrak zette het herstel vrijdag voort onder aanvoering van staalfabrikant ArcelorMittal en techinvesteerder Prosus. Beleggers gingen weer over tot de orde van de dag, nu het gevaar van wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken. Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Amerikaanse Senaat hebben het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid goedgekeurd. Daardoor is voorkomen dat de VS voor het eerst in de geschiedenis zonder geld zouden komen te zitten.