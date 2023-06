Het Zwitserse parlement heeft een wetsvoorstel dat leveranties van Zwitsers oorlogsmateriaal via via aan Oekraïne mogelijk zou maken, getorpedeerd. In het lagerhuis van de volksvertegenwoordiging is een wetsvoorstel gemaakt, de ‘Lex Oekraïne’, om andere landen toe te staan Zwitserse wapens aan Oekraïne te leveren maar in een zitting van beide Kamers is dat voorstel afgeschoten.