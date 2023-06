Aandacht voor banenrapport VS na goedkeuring schuldendeal

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Nu het gevaar van wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken gaan beleggers weer over tot de orde van de dag. Na het Huis van Afgevaardigden is ook de Amerikaanse Senaat akkoord met de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. President Joe Biden zal het wetsvoorstel „zo snel mogelijk” ondertekenen en vrijdag een toespraak houden.