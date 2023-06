De BoerBurgerBeweging in Noord-Holland is kritisch over de plannen die de provincie heeft voor het landelijk gebied. Veel andere partijen waren positiever bij een eerste bespreking in Provinciale Staten van een concept-startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarin wordt onder meer aangestuurd op kringlooplandbouw, natuurverbetering en 1400 hectare nieuw bos.