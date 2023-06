Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) steekt 32 miljoen euro extra in onderzoek naar langdurige covid en een zogeheten „expertisenetwerk” dat ervoor moet zorgen dat effectieve behandelingen zo snel mogelijk terechtkomen bij patiënten en zorgmedewerkers. Over klachten die lang aanhouden na een coronabesmetting is namelijk te weinig bekend, vindt de bewindsman.