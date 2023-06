Een resolutie van het Europees Parlement (EP) waarin het vraagtekens plaatst bij het geplande EU-voorzitterschap van Hongarije volgend jaar schendt volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki de afspraken in het EU-verdrag over het besturen van de Europese Unie. „Het slopen van de manier waarop de EU wordt bestuurd, is de weg naar de afgrond”, zei hij op een persconferentie in Moldavië.