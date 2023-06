De Zeeuwse overheden willen dat het Rijk met langdurige investeringen helpt om goede voorzieningen op het gebied van onder meer gezondheidszorg, onderwijs en cultuur in stand te houden. Dat heeft het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), waarvan de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman voorzitter is, kenbaar gemaakt in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot.