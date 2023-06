De NAVO-landen willen niet alleen zorgen dat Oekraïne de oorlog met Rusland wint, maar ook voorkomen dat Rusland zich kan herpakken om het later nog eens te proberen. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop van overleg in het Noorse Oslo. Besluiten over de manier waarop zijn volgens hem nog niet genomen. Die komen pas aan bod bij de top in de Litouwse hoofdstad Vilnius, volgende maand.