In de Griekse hoofdstad Athene is een 51-jarige Albanese Griek aangehouden op verdenking van crimineel ondergronds bankieren. De man zou via cryptocommunicatie een koeriersnetwerk in Nederland hebben aangestuurd dat honderden miljoenen euro’s aan contante geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. De politie vermoedt dat deze grote geldsommen uit misdrijven afkomstig zijn.