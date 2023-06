Hof schorst Gerard Sanderink ook als topman bouwbedrijf Strukton

Rechters hebben ondernemer Gerard Sanderink langer geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton. Ook hebben ze het beheer over zijn aandelen in dat bedrijf en holdingmaatschappij Oranjewoud overgedragen aan iemand anders. Dat doen ze na een verzoek van de raad van commissarissen van die bedrijven om Sanderink op afstand te zetten, die vinden dat hij met zijn gedrag het voortbestaan van de bouwonderneming in gevaar brengt. De ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam ging daarin mee.