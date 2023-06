De boodschap die onder meer gemeenten, provincies, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Nederland donderdag over de spreidingswet asielzoekers afgeven aan de Tweede Kamer, is fel en vrijwel identiek. De wet is te complex en dreigt onuitvoerbaar te worden. Alle partijen die bij de hoorzitting over de wet hun kritiek uiten, roepen de politiek met klem op de wet aan te passen.