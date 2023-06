Zoekactie Portugal naar spoor verdwijning Britse Maddie beëindigd

De zoekactie afgelopen week in het zuiden van Portugal naar sporen van het in 2007 verdwenen Engelse meisje Maddie McCann is succesvol verlopen en afgerond, aldus het Duitse Openbaar Ministerie. Politiemensen uit Duitsland, Groot-Brittannië en Portugal hebben samen bij een stuwmeer drie dagen lang een gebied uitgekamd. Dat was ongeveer 50 kilometer van de plek waar het kind voor het laatst is gezien. Er zijn spullen gevonden en meegenomen naar Duitsland, maar het is niet bekend of die iets met de zaak te maken hebben.