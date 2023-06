Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg reist binnenkort naar Turkije om te praten over de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap. Hij zal naar eigen zeggen met de onlangs herkozen president Recep Tayyip Erdogan bespreken dat „het in het belang van de hele NAVO is om Zweden bij de NAVO te hebben”.