Zorgen bij provincies en waterschappen om strengere waterregels

Bij provincies en waterschappen leven grote zorgen om de strengere waterregels die vanaf 2027 gaan gelden, schrijven zij in standpuntstukken aan de Tweede Kamer. Het water moet dan aan veel strengere eisen voldoen, maar Nederland lijkt die doelen niet te gaan halen. Gevreesd wordt voor een soortgelijke crisis als die met stikstof. De provincies en waterschappen zijn in grote mate verantwoordelijk voor het halen van de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW), omdat zij gaan over ruimtelijke ordening en waterkwaliteit. Donderdag is een rondetafelgesprek in de Kamer over de waterproblematiek.