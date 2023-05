Meerdere Statenfracties hebben woensdag in een vergadering van Provinciale Staten in Utrecht felle kritiek geuit op het advies een coalitie te vormen van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. BBB, de winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dit jaar, is niet in beeld voor deelname aan de coalitie. BBB-fractievoorzitter Anton Verleun zei dat er spelletjes zijn gespeeld.