GroenLinks: Statenlid was wél geïnformeerd over belang van stem

De GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft Debora Fernald wel degelijk uitgelegd wat het belang was van haar stem bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat zegt fractievoorzitter Sinan Özkaya in een reactie op uitlatingen van Fernald bij de NOS. Het Statenlid beweert dat ze niet was geïnformeerd door haar fractieleden. Ze stemde dinsdag op Volt in plaats van op GroenLinks en dat kostte die partij één zetel in de Eerste Kamer. Fernald werd daarop uit de fractie gezet.