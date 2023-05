Nieuwe rollerbank gaat maximumsnelheid e-bikes testen

Mensen die hun elektrische fiets opvoeren, kunnen eind dit jaar betrapt worden door controle op een vernieuwde rollerbank. Bij de controle kan worden vastgesteld of de fiets harder gaat dan de toegestane 25 kilometer per uur en of er wel getrapt moet worden. Ook zogenoemde speedpedelecs, elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur gaan, kunnen op de rollerbank worden gecontroleerd. Dit zei justitieminister Dilan Yeşilgöz tijdens een debat over verkeersveiligheid.