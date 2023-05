Damrak kleurt rood in aanloop naar stemming schuldendeal VS

De AEX-index op Beursplein 5 heeft de handelsdag woensdag met een verlies afgesloten. De algehele stemming op de Europese beursvloeren bleef terughoudend. Beleggers zijn vooral benieuwd of het Amerikaanse Congres de pas gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond zal goedkeuren. Vooral binnen de Amerikaanse Republikeinse partij lijkt het verzet toe te nemen tegen de deal, die naar verwachting vannacht in stemming wordt gebracht.