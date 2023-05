Wie een prik haalt tegen gele koorts, een ziekte die voorkomt in een aantal verre landen, kan die vaccinatie niet altijd in haar of zijn gele boekje met injecties laten zetten. Gele boekjes die zijn uitgegeven tijdens de coronaperiode, toen er een enorme run op de documenten ontstond, zijn niet allemaal geschikt voor het vermelden van de remedie tegen gele koorts.