Laatste zaak Joegoslaviëtribunaal afgerond

Met de laatste uitspraak van een vonnis in hoger beroep heeft de opvolger van het Joegoslaviëtribunaal zijn werk afgerond. Dat tribunaal werd eind 2017 opgeheven. Een soort ‘afhandeltribunaal’ veroordeelde woensdag twee voormalige gewezen naaste medewerkers van de Joegoslavische president Slobodan Milosevic (1941-2006) tot celstraffen. „Deze uitspraak is een mijlpaal, de beroepskamer heeft haar laatste vonnis in hoger beroep uitgesproken”, zei de rechter Graciela Gatti Santana.