Een maagverkleining blijkt niet alleen te leiden tot gewichtsverlies, maar indirect ook tot een betere werking van de hersenen. Tot die conclusie komen het Radboudumc in Nijmegen, ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en onderzoeksinstituut TNO in een gezamenlijke studie. Van de 146 patiënten die daaraan deelnamen, scoorde bijna 45 procent een halfjaar na de operatie minimaal 20 procent beter op hersentesten.