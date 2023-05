Bij een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar is een grote brand uitgebroken die waarschijnlijk is veroorzaakt door een drone, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. Er zijn volgens hem geen slachtoffers gevallen. Krasnodar, een gebied met veel olie-industrie, ligt ten oosten van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim.