Een 18-jarige man uit Katwijk is dinsdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in zijn woonplaats, meldt de politie. Het schietincident vond plaats in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei aan de Talmastraat. Het 22-jarige slachtoffer uit de kustplaats overleed een week later op zondag aan zijn verwondingen.