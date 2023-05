Rechter: noodbevel demonstratie Museumplein in 2021 onrechtmatig

De politierechter van de rechtbank van Amsterdam heeft bepaald dat het noodbevel dat 20 maart 2021 werd afgegeven voor een demonstratie op het Museumplein onrechtmatig was. Dat is besloten in de zaak van een 48-jarige man uit Den Haag, die werd vervolgd omdat hij tijdens de demonstratie tegen de coronamaatregelen weigerde het Museumplein te verlaten nadat hiertoe werd opgeroepen en dus geen gehoor heeft gegeven aan het noodbevel. Hij is vrijgesproken. Zijn advocaat deelt de uitspraak van 12 mei omdat het Openbaar Ministerie (OM) volgens de advocaat nu niet meer in hoger beroep kan gaan.