Steun voor euthanasie neemt verder toe tot 60 procent

De maatschappelijke steun voor euthanasie groeit verder. Inmiddels vindt 60 procent van de Nederlanders zelfbeschikking over eigen leven en dood een terechte zaak, constateren Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam op basis van een peiling onder bijna 1100 mensen. In 2016 en 2010 was dit respectievelijk 53 en 49 procent, brengen ze in herinnering bij de presentatie van het vierde evaluatieonderzoek van de euthanasiewet.