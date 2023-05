Van Ooijen onderzoekt bekritiseerde autismebehandeling

Omdat honderden ouders en kinderen hebben geklaagd over een behandeling voor autisme, gaat staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) deze onderzoeken. Intensieve gedragstherapieën onder de noemer Applied Behavior Analysis (ABA) zijn erop gericht kinderen bepaald autistisch gedrag af te leren, zoals met de armen wapperen of oogcontact vermijden tijdens een gesprek. De belangenorganisatie voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs LBVSO heeft signalen ontvangen dat veel kinderen dit als traumatisch ervaren.