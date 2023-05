Haagse partij wil spoeddebat over niet vervolgen activisten A12

De Haagse partij Hart voor Den Haag wil woensdag een spoeddebat met burgemeester Jan van Zanen over het niet vervolgen van klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion. Die voerden zaterdag actie door de A12 in Den Haag te blokkeren. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot de meeste demonstranten niet te vervolgen. „Dit besluit van het OM is een vrijbrief voor klimaathooligans om de wet stelselmatig te overtreden”, zegt woordvoerder Rachid Guernaoui van de grootste partij van de gemeente Den Haag.