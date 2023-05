Een 30-jarige vrouw die dood door schuld wordt verweten in een fataal GHB-drama in Heerenveen vindt achteraf dat ze de situatie destijds verkeerd heeft ingeschat. Dit zei ze dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden. De 26-jarige Lisette Elzinga overleed in oktober 2021 nadat ze in een woning uit een flesje water met pure GHB had gedronken.