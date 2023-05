Het deel van de passagiers dat maandag niet van de veerboot van Ameland naar het vasteland kon komen, door problemen met de autobrug in de haven van Holwerd, is teruggebracht naar het waddeneiland en ondergebracht in een noodopvanglocatie. Ook alle passagiers van een tweede boot, die door de problemen met de autobrug al voor aankomst bij het vasteland omkeerde, zullen een extra nacht op Ameland moeten doorbrengen.