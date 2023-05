Bij een Surinaams geldwisselkantoor aan de De Heemstraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag iets tot ontploffing gebracht. Het gaat om een pand van de keten Suri-Change, die de laatste tijd vaker doelwit is geweest van explosies. De schade beperkt zich tot de voordeur, er is niemand gewond geraakt, meldt de politie.