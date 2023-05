De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die zondag is herkozen, is ook tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen de populairste kandidaat onder kiezers in Nederland gebleken. Hij kreeg 70,5 procent van de stemmen en rivaal Kemal Kilicdaroglu 29,6 procent, meldt het Turkse persbureau Anadolu.